BBC: Російські війська не залишили Ад, Чонгар і Стрілкове – Держприкордонслужба

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає ВВС Україна.

”Частина російських військ була відведена – техніка. Вживаються заходи, щоб в межах домовленостей спонукати російську сторону до остаточного відходу військ. Вчора вони так і не відійшли. На блокпосту у селі Стрілкове російські вояки залишились”, - заявив Слободян.

За його словами, українська газорозподільча станція та бурові вишки біля села Стрілкове ще перебувають під контролем росіян.

Читайте такожБойовики почали активну повітряну розвідку поблизу Маріуполя - штаб”Були гарантії з російського боку, що їхні сили будуть відведені до 18.00 9 грудня. Будемо чекати, що сьогодні домовленості будуть виконані”, - додав речник служби.

Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко у своєму Twitter повідомив про те, що російські військові відходять за межі Херсонської області в районі Арабатської стрілки.

«На Арабатській стрілці, півостровах Чонгар і Ад російські ЗС відходять за межі Херсонської області. Це – ще одна наша спільна перемога!», - написав він.