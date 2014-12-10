BBC: Російські війська не залишили Ад, Чонгар і Стрілкове – Держприкордонслужба
Попри домовленість силовиків Росії та України про відведення російських військ з трьох ділянок Херсонської області до 18 години 9 грудня, солдати так і не залишили зайняті території.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає ВВС Україна.
”Частина російських військ була відведена – техніка. Вживаються заходи, щоб в межах домовленостей спонукати російську сторону до остаточного відходу військ. Вчора вони так і не відійшли. На блокпосту у селі Стрілкове російські вояки залишились”, - заявив Слободян.
За його словами, українська газорозподільча станція та бурові вишки біля села Стрілкове ще перебувають під контролем росіян.
Читайте такожБойовики почали активну повітряну розвідку поблизу Маріуполя - штаб”Були гарантії з російського боку, що їхні сили будуть відведені до 18.00 9 грудня. Будемо чекати, що сьогодні домовленості будуть виконані”, - додав речник служби.
Як повідомляв УНІАН, напередодні голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко у своєму Twitter повідомив про те, що російські військові відходять за межі Херсонської області в районі Арабатської стрілки.
«На Арабатській стрілці, півостровах Чонгар і Ад російські ЗС відходять за межі Херсонської області. Це – ще одна наша спільна перемога!», - написав він.