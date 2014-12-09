Російські військові відступають за межі Херсонщини в районі Арабатської стрілки - прикордонники

Російські військові відходять за межі Херсонської області в районі Арабатської стрілки.

Про це написав голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко у своєму Twitter.

«На Арабатській стрілці, півостровах Чонгар і Ад російські ЗС відходять за межі Херсонської області. Це – ще одна наша спільна перемога!», - написав він.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби, сьогодні Назаренко з робочою поїздкою перебував на адміністративній межі Херсонської області та Криму.

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Він перевірив службу прикордонних підрозділів та організацію їхньої діяльності, у тому числі на окремих напрямках, зокрема на Арабатській стрілці.

За словами Назаренка, Державна прикордонна служба проводить комплекс заходів із забезпечення захисту територіальної цілісності України та її громадян. Одним з них є вихід українських прикордонників на адміністративну межу між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим.

Окремо Назаренко наголосив на тому, що на даний час практично завершено виведення підрозділів російських військ з території Херсонської області.

«До цього залишалися три проблемні ділянки, на яких тимчасово перебували російські військові. Серед них частини півостровів Ад (Чаплинський район) та Чонгар (Генічеський район), а також частина Арабатської стрілки. Сьогодні в усіх цих трьох точках підрозділи російських військ відходять за адмінмежу Херсонської області і Держприкордонслужба відновлює контроль за даними ділянками, що межують з АР Крим», - повідомляє прес-служба ДПСУ.