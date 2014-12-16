Лавров: Росія не заявляла, що НАТО є ворожою організацією

За його словами, якщо на Заході складається враження про зворотне, слід звернутися до документів, наприклад, прочитати Військову доктрину Російської Федерації, повідомляє Росбалт.

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"Там ніде немає згадки НАТО як ворога. Що там дійсно сказано, це те, що ризиками безпеки для Росії (в числі інших чинників) є не сама Організація, а її розширення на Схід і наближення військової інфраструктури альянсу до російських кордонів. Тобто мілітаризоване просування НАТО на Схід визначається Військовою доктриною Росії як загроза безпеці Росії", - наводяться слова Лаврова на сайті МЗС РФ.