У Путіна назвали можливе місце зустрічі глав держав "нормандської четвірки"

Під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна із канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони обговорили можливу зустріч глав держав "нормандської четвірки".

Зустріч лідерів України, Франції, Німеччини і Росії у "нормандському форматі" може пройти в Парижі, однак дата проведення саміту наразі не визначена.

Про це розповів помічник президента РФ Юрій Ушаков, повідомляють "Известия".

Читайте такожПідпільна дипломатія Кремля

За його словами, під час зустрічі президента РФ Володимира Путіна із канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони обговорили можливу зустріч глав "нормандської четвірки".

Ушаков зазначив, що експертам було доручено продовжувати роботу по підготовці саміту, хоча точну дату ще не визначили.

"Але сам варіант зустрічі обговорювався. Мова йде про те, щоб провести її в столиці Франції, в Парижі" - сказав він.

Помічник президента РФ додав, що для досягнення реального результату до переговорів глав держав у "нормандському форматі" необхідно ретельно підготуватися.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що умов для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні поки що немає, оскільки "не виконані попередні домовленості лідерів".