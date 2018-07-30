У Росії не бачать умов для зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"

Розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської так і не відбулося через постійні порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що умов для проведення нової зустрічі "нормандської четвірки" на вищому рівні поки що немає, оскільки «не виконані попередні домовленості лідерів».

Про це Лавров заявив сьогодні на Всеросійському молодіжному освітньому форумі "Територія смислів", передає ТАСС.

"Поки така суто конкретна домовленість перших осіб держав "нормандської четвірки" про три конкретні населені пункти (де має відбутися розведення озброєнь) не буде виконана, проводити черговий саміт буде не дуже добре для репутації "нормандського формату", – заявив він.

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Лавров при цьому додав, що ідея проведення саміту "четвірки" висловлювалася Францією і Німеччиною під час його поїздки в Берлін і Париж минулого тижня.

Довідка УНІАН. 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів в Золотому, Петровському і Станиці Луганської.

1 жовтня 2016 року розведення сил сталося Золотом, 7 жовтня того ж року - у Петровському.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що розведення сил та засобів може відбутися за умови додержання режиму тиші в районі Станиці Луганської може, але цього так і не відбулося через обстрілу бойовиків. Бойовики неодноразово зривали розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської.

Прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер підкреслює, що розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської може відбутися за умови дотримання з боку бойовиків семиденного періоду тиші.