«Зупиніть вбивство Сенцова»: у Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель (фото, відео)

13:48, 19 серпня 2018
Політика
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У Німеччині пікетували замок, де зустрічалися Путін і Меркель / фото facebook.com/snidalov

У Німеччині біля замку Мезерберг під Берліном, де зустрічалися лідери Росії і ФРН, пройшли пікети з закликами до Кремля звільнити українського режисера Олега Сенцова, який голодує у російській колонії майже 100 днів.

Про це активісти повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці.

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Учасники пікету вийшли з плакатами «Зупиніть вбивство Олега Сенцова» і «Врятувати Олега Сенцова», зображеннями політв'язнів Кремля, зокрема з анексованого Криму.

18 серпня в Німеччині пройшли тригодинні переговори Путіна і Меркель. Як повідомили в Кремлі, сторони обговорили ситуацію в Україні, Сирії і «Північний потік-2». Поки невідомо, чи говорили лідери двох країн про долю Олега Сенцова.

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