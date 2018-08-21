Генпрокуратура працює над підозрою Ситнику – ЗМІ

Правоохоронці перевіряють як мінімум три факти порушень Ситника.

Генеральна прокуратура готує підозру директору Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику по кількох епізодах.

Про це повідомляє джерело "Української правди" в органах прокуратури.

За словами високопоставленого джерела, правоохоронці перевіряють як мінімум три факти порушень Ситника.

Йдеться про розголошення матеріалів досудовго розслідування без дозволу прокурора, розкриття державної таємниці та попередження щодо проведення обшуків.

Співрозмовник УП пояснив, що підозра може базуватися на матеріалах розголошення директором НАБУ особистої інформації громадянської дружини прокурора Костянтина Кулика на закритій зустрічі із журналістами.

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"Оскільки справа була в суді, він не мав права розголошувати це без дозволу САП. Якби справа ще не була б у суді, то так, він міг це робити, але на стадії суду – ні", – зазначило джерело.

Раніше у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявляли, що стурбовані систематичним розголошенням відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування у кримінальних провадженнях НАБУ.

Ще 16 листопада 2017 року стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

Зазначалося, ГПУ порушила кримінальне провадження на підставі опублікованого в інтернеті аудіо-запису, де людина з голосом, схожим на Ситника, розповідає журналістам деталі деяких резонансних справ.