Бойовики заявили про скасування зустрічі контактної групи

Зустрічі контактної групи по Україні в неділю не буде.

Про це повідомив РИА Новости уповноважений так званої "ЛНР" на переговорах, заступник голови Народної ради Владислав Дейнего. Читайте такожПорошенко поговорив з Меркель про Донбас і реформи Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення чергової зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську в неділю.

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