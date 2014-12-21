Бойовики заявили про скасування зустрічі контактної групи
11:57, 21 грудня 2014Політика
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Зустрічі контактної групи по Україні в неділю не буде.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости уповноважений так званої "ЛНР" на переговорах, заступник голови Народної ради Владислав Дейнего.
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Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення чергової зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську в неділю.
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