Бойовики заявили про скасування зустрічі контактної групи

11:57, 21 грудня 2014
Політика
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Зустрічі контактної групи по Україні в неділю не буде.

REUTERS

Про це повідомив РИА Новости уповноважений так званої "ЛНР" на переговорах, заступник голови Народної ради Владислав Дейнего.

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Раніше президент України Петро Порошенко анонсував проведення чергової зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську в неділю.

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