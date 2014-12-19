Бойовики «ДНР» анонсували відеоконференцію контактної групи по Донбасу
10:23, 19 грудня 2014Політика
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Відеоконференція контактної групи по врегулюванню ситуації в Україні відбудеться у п'ятницю, 19 грудня, о 14:00.
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на так званого «представника ДНР» на переговорах контактної групи Дениса Пушилина.
Він також повідомив, що за результатами відеоконференції, можливо, буде визначена дата чергового раунду зустрічі контактної групи в Мінську.
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Раніше прес-секретар антитерористичної операції Андрій Лисенко повідомив, що дата проведення чергового раунду засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України досі не визначена.
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