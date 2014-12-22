Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

"Новини корупції. Важко в це повірити, але вельми високопоставлене джерело в прокуратурі запевняє мене, що скандально відомий колишній генеральний прокурор Олег Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури площею 68 квадратних метрів. Немає межі безсоромності", - написав він.

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