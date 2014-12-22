Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури - журналіст
00:52, 22 грудня 2014Політика
0 0
Колишній в. о. генерального прокурора Олег Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури.
Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури, повідомив Юрій Бутусов / УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.
"Новини корупції. Важко в це повірити, але вельми високопоставлене джерело в прокуратурі запевняє мене, що скандально відомий колишній генеральний прокурор Олег Махніцький отримав квартиру від Генпрокуратури площею 68 квадратних метрів. Немає межі безсоромності", - написав він.
Читайте такожМахніцький стверджує, що не купував нерухомість в Україні або Великобританії
скріншот
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter