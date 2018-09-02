Саманта Пауер побачила на похоронах Маккейна "послання" для Путіна

На похорон був запрошений президент України Петро Порошенко

Екс-постпред США при ООН Саманта Пауер заявила, що сенатор Джон Маккейн на своїх похоронах залишив послання президенту Росії Володимира Путіна. Про це вона написала в твіттері.

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За словами постпреда, Маккейн планував до дрібниць церемонію прощання. Той факт, що на похорон був запрошений президент України Петро Порошенко і те, що його поставили поруч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, Пауер розцінила як знак для Путіна та президента США Дональда Трампа.

«Прощальне послання Володимира Путіна та Дональда Трампа: Америка стоїть поруч з нашими друзями і союзниками», - написала вона.