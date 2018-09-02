Порошенко обговорив з Волкером кроки для деокупації Донбасу
У Вашингтоні Президент Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним представником Сполучених Штатів Америки з питань України Куртом Волкером.
Про це повідомляє прес-служба АП.
Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу.
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Петро Порошенко подякував США за продовження політики санкцій проти РФ. Глава держави відзначив важливість посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників.
Президент Порошенко і Спецпредставник США також обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії.
Крім того обговорювалися питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.
Як соообщал УНІАН, Волкер у вересні приїде з візитом в Україну.