Порошенко обговорив з Волкером кроки для деокупації Донбасу

Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу.

У Вашингтоні Президент Петро Порошенко провів зустріч зі Спеціальним представником Сполучених Штатів Америки з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-служба АП.

Співрозмовники обговорили ситуацію з безпекою на Сході України і скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу.

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Петро Порошенко подякував США за продовження політики санкцій проти РФ. Глава держави відзначив важливість посилення тиску на Росію для негайного звільнення українських заручників.

Президент Порошенко і Спецпредставник США також обмінялися думками щодо посилення обороноздатності української армії.

Крім того обговорювалися питання посилення співпраці між Україною і США для недопущення втручання Росії в українські вибори.

Як соообщал УНІАН, Волкер у вересні приїде з візитом в Україну.