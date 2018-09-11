Стало відомо про секретну зустріч Суркова з ватажками "ЛДНР" в Ростові

Російський пропагандист Сергій Білоус повідомив про секретну зустріч Суркова з ватажками бойовиків, що стосується подальшої долі "ЛДНР".

Кремлівський куратор окупованого Донбасу Владислав Сурков провів секретну нараду з ватажками "ДНР/ЛНР" про подальшу долю псевдореспублик.

Про це російський пропагандист Сергій Білоус написав у своєму "Телеграм-каналі".

За його словами, 10 вересня в російському Ростові-на-Дону відбулася "секретна нарада, на яку була викликана делегація з "ДНР" (міністри, депутати та інші чиновники)". З російської сторони, за словами Білоуса, були присутні радник президента Владислав Сурков, заступник міністра економрозвитку РФ і голова міжвідомчої комісії з питань "ДНР/ЛНР" і Криму Сергій Назаров, офіцери силових відомств, представники губернатора Ростовської області, а так само політтехнолог Олексій Чеснаков зі своєю командою піарників.

Читайте такожПомічник Путіна пообіцяв підтримку ватажку бойовиків Пушиліну - ЗМІ

Нібито на нараді обговорювали різні питання, в тому числі і "кримінальні аспекти діяльності "ДНР" А. Тимофєєва і його колишнього заступника А. Михайлова", можливість конфіскації незаконно здобутого майна і навіть кримінального переслідування".

Також йшлося про заплановане скорочення штатів міністерств та посилення контролю за ними з боку РФ (аж до залучення дод. охорони з російських спеців)", розслідуванні фактів корупції.

Як пише Білоус, "Москва робить ставку однозначно на Дениса Пушиліна - зважаючи на його лояльність". При цьому Кремль має намір посилити контроль за витратою дотаційних та бюджетних коштів. "В АП вважають необхідним плавно позбавлятися від мілітарного іміджу, щоб республіки більше були схожі на сусідні російські регіони". - зазначив він.

У сепаратистських соцмережах негативно відреагували на інформацію Білоуса, зазначивши, що "такої зустрічі не було, це фейк". Той у відповідь написав, що інформація перевірена і отримана ним від трьох незалежних джерел, повідомляє "Острів".

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент РФ Володимир Путін перепризначив Владислава Суркова на посаду свого помічника. Сурков курирує в адміністрації президента Росії питання окупованого Донбасу.