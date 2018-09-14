У МінТОТ відповіли на закиди окупантів щодо постачання води в Крим
Керівник Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що Росія використовує "спойлер" щодо ситуації в Армянську, нібито вона викликана припиненням подачі води з Кримського каналу.
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"Натомість вода на завод йде з так званого Сходницького водозбору й артезіанських свердловин. І те, що населення не отримує воду - відповідальність окупанта", - цитує заяву міністра цитує прес-служба відомства у Twitter.
Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Клімкін наголосив, що Україна ніколи не буде підписувати контракт на поставку води в окупований Російською Федерацією Крим, де вказуватиметься приналежність півострова Росії. Глава МЗС наголосив, що в зв'язку з викидом отруйних речовин на заводі «Кримський титан» Росія намагається маніпулювати ситуацією з непостачанням України води на півострів.
В "Опоблоці" заявили, що міністр закордонних справ Павло Клімкін повинен понести відповідальність за свої слова про постачання води до Криму. Партія вимагає його відставки, а також негайно повернути воду на окупований півострів.
13 вересня Клімкін відповів на заяву "Опоблоку", зазначивши, що Росія як держава-окупант, захопивши Крим, силою відрізала український півострів від прісної води, яка постачається з материкової частини України.
Брифінг #КримськийТитан:#Черниш:РФ використовує "спойлер",що ситуація в Армянську викликана припиненням подачі води з Кримського каналу.Натомість вода на завод йде з т.зв.Сходницького водозбору і артезіанських свердловин.І те, що населення не отримує воду-відподальність окупанта pic.twitter.com/rPhsgwP9Uw— МТОТ (@mtot_gov_ua) 14 сентября 2018 г.