Вовк скинув маску ягняти: "Опоблок" вимагає повернути воду в Крим

Партія "Опоблок" вимагає відставки Клімкіна після його заяви про те, що Україна ніколи не буде підписувати контракт на поставку води до окупованого Криму, де буде зазначатися приналежність півострова РФ.

В "Опоблоці" заявили, що міністр закордонних справ Павло Клімкін має понести відповідальність за свої слова про постачання води до Криму. Партія вимагає його відставки, а також негайно повернути воду на окупований півострів.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті партії. В "Опозиційному блоці вважають, що державний чиновник, який "відкрито закликає порушити норми міжнародного права, й зобов'язує обмежити кримчан у доступі до води, повинен бути відправлений у відставку і засуджений за геноцид".

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Також у партії звинуватили владу в тому, що, обмежуючи доступ до прісної води, вона створює ризики для життя і здоров'я кримчан і посилює загрози екологічної безпеки для всього півдня України.

У партії вимагають припинити блокування подачі прісної води до АР Крим.

"В умовах, що склалися, ми вимагаємо від чинної влади припинити блокування подачі прісної води в АР Крим. Вважаємо, що така політика є геноцидом, порушує права кримчан й одночасно суперечить завданням забезпечення національної безпеки України", - заявили в "Опоблоці".

Нагадаємо, 12 вересня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна ніколи не буде підписувати контракт на поставку води в окупований Російською Федерацією Крим, де буде вказуватися приналежність півострова Росії.

"... Ми цього ніколи не дозволимо. На окуповану територію вода за контрактом, де написано "Крим, Росія", ніколи поставлятися не буде", - наголосив він.