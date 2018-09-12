Україна ніколи не постачатиме воду в окупований Крим – Клімкін

Глава МЗС наголосив, що, у зв'язку з викидом отруйних речовин на заводі «Кримський титан», Росія намагається маніпулювати ситуацією з непостачанням Україною води на півострів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що Україна ніколи не підписуватиме контракт на постачання води в окупований Російською Федерацією Крим, де вказуватиметься приналежність півострова Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив журналістам.

Він пояснив, що зараз Росія намагається використати ситуацію з викидом отруйних хімікатів із кислотонакопичувача заводу «Кримський титан» з метою «розкручування, в тому числі на міжнародних майданчиках, питання непостачання води на окуповану територію». «Але розкручувати цю проблему не з точки зору міжнародного права, а начебто загортаючи це в таку гуманітарну обгортку. І цього ми маємо уникнути. Тому ідемо до міжнародних організацій тільки з чіткими доказами, з вимірами, з тим, що ми отримаємо від наших партнерів», - заявив Клімкін, коментуючи намір України звернутися до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), якщо буде підтверджено застосування хімічної зброї у зв'язку з викидами отруйних речовин на заводі «Кримський титан».

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«Зараз у нас попередній контакт відбувся, але ми не будемо робити нічого, що дасть Росії ось цей козир, щоб використати це питання в контексті маніпуляцій з водою», - заявив Клімкін.

«І ми прекрасно знаємо про всі фейкові плани начебто побудувати це постачання... Ми цього ніколи не дозволимо. На окуповану територію вода за контрактом, де написано «Крим, Росія», ніколи постачатися не буде», - наголосив міністр.