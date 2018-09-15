Вакарчук не поспішає оголошувати про свою участь в президентських перегонах і просить "трошки потерпіти"

Водночас Вакарчук заявив, що не готовий миритися з ситуацією, коли політики продовжують красти.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук на конференції YES у Києві в суботу не відповів на пряме питання, чи збирається він балотуватися в президенти.

"Якщо ви хочете почути щось конкретне - трошки потерпіть", - сказав, зокрема, він, пише Українська правда.

Водночас Вакарчук заявив, що не готовий миритися з ситуацією, коли політики продовжують красти.

"Я часто чую від політиків слова про те, що музиканти повинні співати, а політикою повинні займатися політики. 27 років ці політики займаються політикою. І що ми бачимо? Що роблять політики? Крадуть. Перекладаючи на нормальну мову, їхній лозунг мав би бути таким: нехай музиканти співають, а ми будемо продовжувати красти", - зазначив співак.

"Ви готові миритися з такою ситуацією? Я не готовий. Що мені в такій ситуації залишається робити?", - сказав Вакарчук.

Крім того, співак заявив, що готовий до того, що в разі походу в політику все його минуле стане предметом публічного розгляду.

"Це найлегша частина із того, що тобі треба зробити, якщо ти хочеш бути політиком, хоч мені це слово не подобається. Якщо ти не готовий до цього, то не варто навіть приходити і сідати в це крісло", - сказав Вакарчук.

"Я - готовий", - додав він.

Вакарчук також порівняв ситуацію в політиці з вибором для вегетаріанця, який приходить у "стейкхауз", і йому пропонують лише м'ясні страви.

"Це ситуація, де або треба піти на порушення своїх принципів, або залишитися без їжі. Я не збираюся порушувати принципи і не збираюся залишатися голодним", - сказав він.

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Вакарчук також висловив переконання, що "ті люди, яким довіряє суспільно, мають взяти владу в свої руки".

Крім того, за словами Вакарчука, люди, які за ним стоять, мають відвагу й силу.

"Я вірю, що лідери – це важлива річ. Люди – це велика цінність. Але важливо, хто стоїть за цими людьми. Люди, які стоять за мною мають відвагу, силу, яку не зупинити. І повірте, ми не зупинимося", - заявив він.

За його словами, вже зараз потрібно "починати розмову з простими людьми". "Це перший етап того, що треба робити в цій країні", - вважає Вакарчук.

"Не важливо, хто буде президентом, бо в цій країні не людина змінить країну, а правила. І я зроблю все, щоб поміняти ці правила. Ми змінимо ці правила всюди, де потрібно їх змінити", - наголосив співак.

Водночас, відповідаючи на багаторазове питання модератора щодо наміру балотуватися в президенти, Вакарчук сказав: "Те, що мені дійсно подобається в шоу-бізнесі – це можливість тримати в напрузі".

Раніше УНІАН повідомляв, що Святослав Вакарчук (6,5%) знаходиться на четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента.