Садовий йде у президенти

Львівський міський голова пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори.

Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий оголосив, що подасть свою кандидатуру на участь у виборах президента України.

Як повідомляється на сайті об’єднання «Самопоміч», відповідну заяву він зробив на зустрічі з організаторами молодіжного форуму «#Молодвіж».

Читайте такожГриценко розповів про переговори із Садовим і Вакарчуком щодо об’єднання зусиль на виборах

«Моя мета дуже проста і складна водночас – відновити вашу віру в Україну. Перед вами сьогодні весь світ, але збудувати свою власну країну можливо лише тут. Я пропоную вам боротися за неї разом!» – заявив Садовий.

За його словами, ключовими елементами передвиборчої кампанії стануть мобілізація молоді України, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни.

Львівський міський голова пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори України.

Як відомо, вибори президента України мають відбутись 31 березня 2019 року.