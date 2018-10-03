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Садовий йде у президенти

14:38, 03 жовтня 2018
Політика
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Андрій Садовий буде боротись за президентське крісло / Фото УНІАН

Як повідомляється на сайті об’єднання «Самопоміч», відповідну заяву він зробив на зустрічі з організаторами молодіжного форуму «#Молодвіж».

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«Моя мета дуже проста і складна водночас – відновити вашу віру в Україну. Перед вами сьогодні весь світ, але збудувати свою власну країну можливо лише тут. Я пропоную вам боротися за неї разом!» – заявив Садовий.

За його словами, ключовими елементами передвиборчої кампанії стануть мобілізація молоді України, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни.

Львівський міський голова пообіцяв найближчим часом оприлюднити склад команди, з якою піде на вибори України.

Як відомо, вибори президента України мають відбутись 31 березня 2019 року.

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Теги: #вибори#Садовий