Експерт пояснив, чому в Україні не будуть переносити вибори

Рішення перенести виборчу гонку об'єднає всіх конкурентів президента, вважає аналітик.

Політичний експерт і аналітик Анатолій Октисюк вважає, що в Україні перенесення президентських виборів, запланованих на березень 2019 року, не буде.

У разі спроби перенести виборчі перегони, проти президента Петра Порошенка вийдуть всі політичні гравці, починаючи від "правих" і "лівих" і закінчуючи "реваншистами", "центристами", реформаторами, лібералами та іншими, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"Тобто це буде дуже ризиковане для Порошенка рішення, яке об'єднає всіх конкурентів, і всі разом вони вийдуть на Майдан, на Банкову", — зазначив співрозмовник.

За його словами, якщо томос про автокефалію Української православної церкви буде надано раніше, до свята Покрови Пресвятої Богородиці (відзначається 14 жовтня), тоді вибори переноситися не будуть.

"Якщо пізніше, то команда Порошенка, щоб не втратити електоральний ефект, намагатиметься продовжити термін його перебування у влади. Але, за моєю інформацією, всі будуть дуже агресивно на це реагувати. І це тільки додасть ризиків і проблем Порошенко", — сказав аналітик.

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"Тоді під Банкову прийдуть всі: і "Азов", і Рабінович (лідер партії "За життя" Вадим Рабінович — УНІАН), і "Оппоблок", і Тимошенко (лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко — УНІАН). Всі приведуть туди своїх прихильників. І тоді почнеться реальна нестабільність, а це зіграє проти Порошенка", — додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше з'явилася інформація про те, що депутати готують подання до Конституційного суду про перенесення дати президентських виборів.

Як відомо, наступні вибори президента України повинні відбутися 31 березня 2019 року. Порядок виборів президента визначається відповідними статтями чинної Конституції України, а також законом України «Про вибори президента України».