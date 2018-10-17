Порошенко розповів, коли буде сформований Антикорупційний суд

За словами глави держави, після запуску роботи Антикорупційного суду вже не буде жодних виправдань щодо неефективності роботи антикорупційної системи України.

Президент Петро Порошенко висловлює тверде переконання у тому, що процес формування Антикорупційного суду завершиться до кінця 2018-го – початку 2019 року.

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Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ZIK. «Ми запустили створення Вищого антикорупційного суду. Іноземні експерти мають право вето, якщо по кандидату в судді будуть запитання. Я вважаю, що це абсолютно прозорий процес, який викликає довіру», - заявив президент.

Порошенко констатував завершення процесу прийому документів від претендентів на посади суддів Вищого антикорупційного суду. «Зараз починаються іспити», -сказав глава держави.

«Я маю тверде переконання, що наприкінці поточного або на самому початку наступного процес формування Антикорупційного суду буде завершений і на сьогоднішній день вже не буде ніяких виправдань, чому ефективна антикорупційна система не працює», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7441).

Законом, зокрема встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

Претенденти на посади суддів Вищого антикорупційного суду могли відправити свої документи до Вищої кваліфікаційної комісії суду з 2 серпня до 14 вересня 2018 року.