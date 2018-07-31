У складі Антикорупційного суду буде 39 суддів - ВРП

З них 12 - в Апеляційній палаті.

Вища рада правосуддя погодила кількість суддів у Вищому антикорупційному суді. Так, вирішено, що у складі ВАС буде 39 суддів, 12 з яких - в Апеляційній палаті.

Про це повідомили у прес-службі Вищої ради правосуддя.

Відповідно до частини 6 статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кількість суддів у суді визначає Державна судова адміністрація України за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження та в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів.

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"23 липня 2018 року до Вищої ради правосуддя надійшло звернення Голови Державної судової адміністрації України від 20 липня 2018 року № 8-13463/18 із пропозицією погодити кількість суддів у Вищому антикорупційному суді – 39 штатних одиниць, з яких 12 – посади суддів Апеляційної палати цього суду", - йдеться у повідомленні.

ВРП вирішила погодити данну пропозицію, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

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Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Представники громадянського суспільства України, міжнародні партнери України, зокрема, Міжнародний валютний фонд та Державний департамент США заявили про необхідність вдосконалення даного положення.

12 липня Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій і статус суддів Вищого антикорупційного суду №7441, а також внесла правки до нього, якими встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.