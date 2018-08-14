Суддів Вищого антикорупційного суду планується обрати в лютому

За словам голови ВККС, процедура відбору суддів, згідно з планами комісії, має тривати 7 місяців.

Вища кваліфікаційна комісія суддів розраховує, що конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду завершиться в першій половині лютого 2019 року.

Про це повідомив голова ВККС Сергій Козьяков, пише Громадське.

За його словами, процедура відбору суддів, згідно з планами комісії, має тривати 7 місяців.

Козьяков нагадав, що ВККС надає рекомендації, після чого затвердити кандидатів має Вища рада правосуддя, а вже тоді рішення передадуть до Адміністрації президента, бо глава держави має підписати відповідний указ.

«Я думаю, що у березні суд буде сформований. Але я не сказав, що запрацює. Для цього потрібно трошки часу. Я думаю що до кінця весни», — заявив голова ВККС.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня ВР ухвалила закон про внесення змін до закону «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№ 7441).

Законом, зокрема, встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

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Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.

2 серпня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду.