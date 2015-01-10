За ніч бойовики 14 разів обстріляли позиції українських військових - штаб

Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, в тому числі з важкого озброєння.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

Наголошується, що за ніч бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню.

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"З гранатомета терористи обстріляли новий термінал донецького аеропорту, а з озброєння танку - населений пункт Піски поблизу нього. Із зенітної установки було обстріляно Мар’їнку, а з стрілецької зброї - блок-пост на перехресті доріг неподалік Гірського. Під мінометні обстріли потрапили околиці Майорська і Ленінського та двічі - населеного пункту Кряківка. З артилерійських систем бойовики вели вогонь по населених пунктах Опитне, Орлово-Іванівка, Піски, Березове, околицях Сокольників і Щастя", - повідомляють військові.

У штабі АТО наголошують, що українські військові на провокації не піддаються і відкривають вогонь у відповідь лише в разі безпосередньої загрози їхньому життю.