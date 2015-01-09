Назарбаєв обговорив ситуацію на Донбасі з Меркель та Путіним
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв та федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорили заходи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу президента Казахстану.
Зокрема у ході переговорів були обговорені заходи з врегулювання ситуації на сході України в контексті можливої найближчим часом зустрічі глав України, Росії, Німеччини та Франції в Астані.
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«Лідери двох держав підкреслили необхідність неухильної реалізації Мінських домовленостей усіма залученими сторонами, що сприятиме якнайшвидшому мирному врегулюванню та зміцненню довіри», – зазначається у повідомленні
Крім того, Назарбаєв також обговорив ситуацію в Україні з президентом Росії Володимиром Путіним.
Україна, Росія, Німеччина та Франція обговорюють ймовірність проведення в Астані зустрічі у «нормандському форматі».
Сьогодні керівники МЗС відповідних країн провели телефонну розмову. Наступна зустріч міністрів у «нормандському форматі» відбудеться у Берліні 12 січня.
5 січня Франція і Німеччина поставили під сумнів, що чотиристороння зустріч щодо врегулювання конфлікту в України відбудеться наступного тижня в столиці Казахстану. Ці заяви прозвучали в той час, коли представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Берліні, щоб обговорити зусилля щодо припинення конфлікту на Донбасі.
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що 15 січня у столиці Казахстану Астані відбудеться зустріч керівників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Після цього у адміністрації президента Казахстану підтвердили готовність провести зустріч у «нормандському форматі».