Мін’юст створює робочу групу з доопрацювання закону про люстрацію

Такий наказ підписав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Робочу групу очолила директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко.

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До складу групи увійшли член громадської ради з питань люстрації при Мін'юсті Карл Волох, директор департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Мін'юсту Аліна Панченко, головний спеціаліст експертно-методичного відділу секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Мін'юсту Руслан Єрмоленко, автори закону про люстрацію Леонід Ємець, Єгор Соболєв, народні депутати Олег Бондаренко та Ігор Алексєєв.

Закон про люстрацію, ухвалений Верховною Радою у вересні, набув чинності 16 жовтня 2014 року.

Нагадаємо, 12 грудня 2014 року відбулося засідання Венеціанської комісії, на якому європейські експерти висловили низку зауважень щодо закону «Про очищення влади».