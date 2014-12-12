Закон про люстрацію буде переглянуто - президент Венеціанської комісії

В інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі телефоном з Венеції після засідання комісії, на якому були ухвалені проміжні висновки стосовно закону про люстрацію, Букіккіо сказав: "Основний висновок полягає у тому, що українська влада довела намір співпрацювати з ВК та перегляне закон про люстрацію, щоб отримати новий, внесе поправки у відповідності до української Конституції та європейських стандартів. Це - великий успіх".

Співрозмовник агентства констатував, що, на думку ВК, "текст закону є дуже поганим". "Він має бути суттєво покращений, і українська влада погодилася з тим, що це має бути зроблено швидко і у співпраці з ВК", - наголосив Букіккіо.

У цьому зв'язку президент ВК повідомив, що наприкінці січня, скоріш за все у Києві, відбудеться нова зустріч за участю представників української влади та членів ВК для того, щоб переглянути закон. "Перегляд закону відбудеться у чіткі часові рамки, за три місяці", - додав він.

Читайте такожВенеціанська комісія готується пом'якшити критичний висновок щодо люстрації в Україні - джерелоВідповідаючи на запитання, чи значить це, що українська влада повинна призупинити виконання закону, Букіккіо сказав, що закон залишається в силі, але через те, що він є неякісним, і виконання "є поганим". "Саме тому в закон повинні бути внесені зміни якомога скоріше, і ми сподіваємося, що українська влада буде намагатися не продовжувати люстрацію до того часу, доки в закон не будуть внесені зміни. Але закон залишається в силі", - наголосив президент ВК.

Відповідаючи на запитання, що повинні робити ті, до яких закон про люстрацію вже застосований, співрозмовник агентства повідомив, що вони після поправок до закону "отримають новий шлях, щоб, можливо, змінити заходи, які були застосовані проти них".