Щоб зібрати всіх депутатів з Блоку Литвина, знадобиться Палац спорту

Депутати всіх рівнів з Блоку Литвина мають намір провести з’їзд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі Житомирського обласного телебачення повідомив лідер парламентської фракції Блок Литвина, керівник Народної партії Володимир ЛИТВИН, наголосивши, що його політична сила набрала найбільше депутатських місць у місцевих радах .

"Ми плануємо провести з’їзд партії десь у червні цього року, хочемо зробити таке представницьке зібрання, але перед цим ми хотіли провести з’їзд депутатів усіх рівнів, яких у нас найбільше в Україні серед інших політичних партій - 28 тисяч", - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, для такого велелюдного зібрання підбирається приміщення. Він також зазначив, що “проробляється питання щодо проведення такого з’їзду в Палаці спорту у Києві”.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що таке зібрання відбудеться (не вказавши дати - УНІАН) для того, щоб продемонструвати можливості такої потужної політичної сили.