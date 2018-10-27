Названо п'ятірку найдемократичніших міст України

Експерти відмітили, що за останні два роки значна кількість міських рад розширила можливості для жителів управляти своїми містами.

За результатами дослідження Українського незалежного центру політичних досліджень до п'ятірки українських міст із найвищим рівнем прозорості, демократичності та залученості громади до ухвалення управлінських рішень увійшли Чернівці, Київ, Хмельницький, Львів та Краматорськ.

Дослідження відбувалося від травня до серпня 2018 року в рамках проекту USAID «Громадяни в дії». Експерти проаналізували 300 рішень місцевих рад, а також процедури, що регулюють доступ мешканців 24 обласних центрів до управління своїми містами.

Детальніше з результатами можна ознайомитися на сайті дослідження.

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До п'ятірки найдемократичніших міст увійшли:

Чернівці – 90%

Київ – 76%

Хмельницький – 75%

Львів – 70%

Краматорськ – 66%

Порівняно з результатами аналогічного минулорічного дослідження Львів піднявся у рейтингу одразу на 14 позицій.

«У Львові працюють ключові інструменти залученості громади до прийняття рішень. Наприклад, ухвалений новий статут, нова редакція місцевої ініціативи, громадських слухань, запроваджена детальна процедура звітів депутатів, міського голови, покращена робота депутатських комісій, запровадили та модернізували бюджет участі, покращили загальні збори громадян», – прокоментував зростання Львова в рейтингу один із авторів дослідження Максим Лациба, пише zaxid.net.

Найнижчі показники за підсумками дослідження виявились у Харкова – 38% та Житомира – 29%. Загальна середня якість місцевої демократії в 2018 році в обласних центрах відповідає показникові 55 %.

Експерти відмітили, що за останні два роки значна кількість міських рад розширила можливості для жителів управляти своїми містами. Покращення ситуації досягнуто за рахунок запуску в містах нових інструментів місцевої демократії – бюджетів участі та електронних петицій.

Так за два роки , 21 місто запустило бюджет участі, і ще 15 – е-петиції. Лише 4 міста запустило місцеві ініціативи, і 3 – громадські слухання.

Також відмічається загальний тренд на підвищення прозорості та підзвітності місцевого самоврядування громаді: покращились положення про звітування міського голови та депутатів(7 міст), положення про депутатські комісії (5 міст), а також регламент міської ради (7 міст).

Загалом експерти проаналізували більше 300 рішень місцевих рад, і відмітили, що в 70 них протягом останніх 2 років вносились позитивні зміни, які розширюють можливості жителів впливати на процеси управління містом.

В порівнянні з 2016 роком, загальний середній рівень демократичності українських міст зріс на 17%. Найбільший прогрес зробили міські ради Києва, Львова, Хмельницького та Рівного.

В той же час, в окремих містах лишаються штучні бар’єри, які роблять майже неможливим скористатись інструментами місцевої демократії.

Так, для ініціювання громадських слухань в Чернігові потрібно зібрати 3000 підписів жителів (рекомендація – не більше 50), а щоб подати місцеву ініціативу в Кропивницькому – 19 000 підписів ( рекомендація – не більше 250).

Найгіршим врегульованою інструментами є загальні збори громадян (31%) та регламент виконавчого комітету міської ради (28%).

Найкраще демократичне регулювання в нових інструментів місцевої демократії: електронна петиція (94%) та бюджет участі (85%).