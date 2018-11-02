"Росія відрубала собі пальці на ногах": експерт прокоментував антиукраїнські санкції РФ

Експерт зазначив особливо негативні наслідки антиукраїнських санкцій для російської економіки в умовах падіння цін на нафту.

Антиукраїнські санкції стануть ударом Росії по власній економіці, так як через них вона втратить близько $4 млрд.

Таку думку висловив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в коментарі "Главреду".

"Сама ж Росія цим своїм рішенням "відрубала собі пальці на ногах". Тому що у Росії у торгівлі з Україною було позитивне торговельне сальдо. Тільки за останній період РФ отримала від торгівлі з Україною близько двох мільярдів доларів, а за підсумками за цей рік вона була б в плюсі і отримала чотири мільярди доларів. А так, Москва взяла і позбавила російську економіку чотирьох мільярдів доларів", - сказав Соскін.

Читайте такожУ ЄС назвали рішення Росії щодо санкцій проти України необґрунтованим

Експерт зазначив особливо негативні наслідки антиукраїнських санкцій для російської економіки в умовах падіння цін на нафту.

"Треба бути не при своєму розумі, щоб таке зробити! Тим більше, в умовах, коли падають ціни на нафту, недорахуватися за підсумками зовнішньої торгівлі плюс чотирьох мільярдів доларів - це відчутно. Вони - повні ідіоти, не знаю, як це можна назвати по-іншому. Таким чином, Росія просто завдала удару по собі", - підсумував Соскін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія ввела санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, що контролюються найбільшими бізнесменами України.