МЗС розцінило нові санкції Росії стосовно України як продовження агресії

Українські дипломати наголосили, що дії Росії не мають нічого спільного з міжнародним правом.

Міністерство закордонних справ розцінило запровадження Росією санкцій проти 322 українських громадян і 68 компаній як продовження російської агресії проти України.

Як йдеться в заяві МЗС, виправдання державою-агресором своїх дій є надуманими і маніпулятивними, а самі «спеціальні економічні заходи» не мають нічого спільного з міжнародним правом.

Українські дипломати нагадали, що міжнародні санкції проти Кремля стали реакцією на російську збройну агресію.

"Вони можуть бути скасовані після безумовного і остаточного припинення російської незаконної окупації Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, частини території Донецької та Луганської областей", - наголошується в заяві.

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"Україна вживатиме всіх необхідних заходів з метою захисту інтересів юридичних та фізичних осіб України як в рамках національного законодавства, так і з використанням інструментів міжнародного права", - підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 листопада, Росія запровадила санкції проти 322 громадян і 68 компаній з України.

Серед осіб і компаній, які потрапили під санкції, - чиновники Адміністрації президента України, керівники органів виконавчої влади та великих українських підприємств, депутати Верховної Ради VIII скликання, судді Конституційного суду, великі українські підприємці, державні підприємства та юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України (повний список).

У відповідній постанові уряду РФ йдеться, що вона спрямована «на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України і на нормалізацію двосторонніх відносин». При цьому уряд РФ залишає за собою право скасування запроваджених спеціальних економічних заходів у разі скасування Україною обмежувальних заходів, запроваджених щодо російських громадян і юридичних осіб.