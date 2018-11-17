"Аваков, йди!": у Києві активісти вимагають відставки глави МВС (фото, відео)

Під будинком глави МВС України Арсена Авакова проходить акція з вимогою його відставки.

У Києві активісти влаштували автопробіг з Європейської площі в Києві до будинку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова із закликом "Аваков, йди!".

Про це повідомили організатори акції - ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк", ЦПК та "Автомайдан".

Активісти хочуть домогтися відставки чинного міністра.Причиною такої вимоги організатори акції називають нерозкриті вбивства та напади на громадських активістів зі "списку Гандзюк".

Учасники акції скандують "Авакова в відставку, Авакова - на нари!". На паркані маєтку Авакова учасники акції залишили трафарети "Хто замовив Катю Гандзюк", зроблені червоною фарбою.

Учасники заходу також вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка.

Участь в акції беруть активісти, які зазнали нападів через свою громадську діяльність - Віталій Устименко, Сергій Стерненкно та інші.

«Або вони, або ми. Ми втомилися роками переживати постійний пресинг. Ситуація в регіонах абсолютно нездорова. Вона вимагає дієвої системи правоохоронних органів, яка б не давала можливості здійснювати системні атаки на активістів», - заявив учасник акції Віталій Устименко.

Своєю чергою Стерненко нагадав, що правоохоронці не встановили замовників жодного нападу.

Раніше повідомлялося, що херсонський суд постановив взяти під варту колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука (БПП) Ігоря Павловського, який є одним з підозрюваних в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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Нагадаємо, напад на виконувачку обов'язків керуючого справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк було скоєно 31 липня. Невідомий облив дівчину сірчаною кислотою, у результаті чого вона отримала хімічні опіки тулуба, руки та обличчя (понад 35% тіла).

Чотирьох підозрюваних (безпосереднього виконавця замаху, покупця сірчаної кислоти та двох чоловіків, які підозрюються в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство) суд заарештував на 60 діб без права внесення застави. Ще одного – відпустив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Пізніше стало відомо, що одним з фігурантів справи є помічник народного депутата від БПП Ігор Павловський.

Гандзюк померла від отриманих опіків 4 листопада.