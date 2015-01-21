Воювати за 31 блокпост, чи просуватися далі, визначатиме командування - штаб АТО

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"В районі 31 блокпосту точаться бої, наші військові змушені були відійти для того, щоб уникнути жертв, коли терористи почали обстрілювати їх з танків, артилерії. Вони це робили досить тривалий час. Але зараз, перегрупувавшись, наші розпочали вести бій із терористами", - повідомив він.

Речник штабу додав, що наразі не можна говорити, чи бій точиться за повернення блокпоста, чи ні.

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"Рішення ухвалюються по ситуації. Воювати за 31 блокпост, чи просуватися далі - визначатиме командування", - додав він.

Нагадаємо, раніше речник РНБО Андрій Лисенко повідомив, що на Бахмутській трасі тривають запеклі бої.

Під час боїв за 29-й і 30-й блокпости загинув один військовий, а близько семи зазнали поранень.