Російські військові знищили 31-й блокпост на Бахмутcькій трасі, йде бій за 29-й - боєць

Російські військові знищили 31-й блокпост на Бахмутській трасі. Зараз йде бій за 29-й.

Про це повідомив блогер Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook.

"31-й блокпост на Бахмутці росіяни знищили. Після 6-годинного артобстрілу з усього, що тільки можливо, пішли танки. Наші спалили один, проте до цих пір не ясно, яка кількість сил і техніки задіяно в цій операції, яка має своєю метою оточити с. Кримське, замкнувши там 24-ю бригаду ВСУ, яка там базується. До с. Жолобок увійшли російські військові. Не сепары, не козаки - русня", - пише він.

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Інформацію Іванова підтверджує боєць батальйону "Донбас" Євген Шевченко.

"Танки прорвалися на Бахмутці та росіяни вже зайшли до с. Жолобок. 24 бригада, наші сусіди, зазнавши втрат, під вогнем зі всіх видів артилерійського озброєння залишила 31-й блокпост. Йде бій за 29-й!" - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на командира батальйону «Донбас», народного депутата (фракція «Самопоміч») Семена Семенченко, бойовики артударами завдали серйозних ушкоджень 31-му блокпосту на Бахмутськой трасі в Луганській області, є велика кількість поранених.