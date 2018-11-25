"Це серйозно": у Європарламенті прокоментували ситуацію в Азовському морі

Російський прикордонний корабель протаранив в Азовському морі буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Німецька політик і член Європейського парламенту Ребекка Гармс прокоментувала ситуацію в Азовському морі.

«Ескалації в Азовському морі – це серйозно і вимагає більше вашої уваги», – звернулася вона до аудиторії мікроблогу Twitter, поширивши новину про зіткнення між українським і російським кораблями вранці 25 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, російський прикордонний корабель протаранив в Азовському морі буксир Військово-морських сил Збройних сил України. Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

«Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик», - зазначили в ВМС ЗСУ.

Своєю чергою у ФСБ РФ звинуватили українських військових у незаконному перетині кораблями російського кордону. Наразі відомо, що екіпаж українського рейдового буксиру "Яни Капу" не постраждав під час тарану російським військовим кораблем в акваторії Азовського моря. У прес-службі ВМС ЗС України запевнили, що українська корабельна група продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ.