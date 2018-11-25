Провокації Росії в Чорному й Азовському морі перейшли межу - МЗС України

МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.

Провокативні дії з боку Російської Федерації у Чорному та Азовському морях є порушенням норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.

Про цей йдеться в офіційній заяві Міністерства закордонних справ України щодо збройної провокації Росії у Чорному та Азовському морях.

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«Провокативні дії з боку РФ в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними. Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України», - йдеться у заяві.

В МЗС України підкреслили, що здійснять всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування.

«Також невідкладно інформуватимемо партнерів про агресивні дії Росії в Азовському морі. Такі дії несуть в собі загрозу безпеці всіх держав Чорноморського регіону, а отже вимагають чіткої реакції міжнародного співтовариства», - наголошують в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, російський прикордонний корабель протаранив буксир Військово-морських сил Збройних сил України.

Кораблі Військово-морських сил ЗСУ у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

«Проте, всупереч Конвенції ООН з морського права та договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, прикордонний корабель РФ «Дон» здійснив таран українського рейдового буксиру, в результаті чого пошкоджено головний двигун корабля, обшивку та леєрне огородження, втрачено рятувальний плотик», - зазначили в ВМС ЗСУ.

Своєю чергою у ФСБ РФ звинуватили українських військових у незаконному перетині кораблями російського кордону.

Наразі відомо, що екіпаж українського рейдового буксиру "Яни Капу" не постраждав під час тарану російським військовим кораблем. У прес-службі ВМС ЗС України запевнили, що українська корабельна група продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ.