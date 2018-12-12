Активіст кличе на Майдан через "повернення" Насірова

Збори анонсовані на 18:00 на Майдані.

Юрист та активіст Масі Найєм повідомив, що о 18:00 на Майдані в Києві відбудеться акція проти поновлення на посаді голови Держфіскальної служби Романа Насірова.

Про це Найєм написав у Facebook. "Сьогодні о 18:00. Під монументом Незалежності. Збираємося, щоб донести Роману Насірову, що суспільство проти, щоб він був головою ДФС", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2017 року прокурори САП направили до суду обвинувальний акт проти Насірова і його підлеглого - керівника Департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Насірову інкриміновано зловживання владою або службовим становищем і службове підроблення - ст.ст. 364 та 366 Кримінального кодексу України, його підлеглому - скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) ККУ.

За версією слідства, Насіров у 2015-2016 роках, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, ініціював необгрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям, що завдало державі збитків на суму майже 2 млрд грн.

Кабінет міністрів 3 березня 2017 року відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування, а 31 січня 2018 року звільнив з цієї посади.

11 грудня Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним рішення, яким Насіров був звільнений від посади голови ДФС.