Гройсман розпорядився скоротити чисельність апарату ВР на 12%

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Гройсман, він «обіцяв продовжити кроки щодо прозорості і підвищення ефективності роботи парламенту».

За словами Гройсмана, він «підписав розпорядження, яким скоротив чисельність апарату Верховної Ради на 12%, що становить 80 чоловік».

Читайте такожГройсман зобов'язав депутатів показати декларації про доходи та списки помічників«Це також не останнє рішення в цьому напрямку. Реформа апарату буде продовжена. Я чекаю від керівників структурних підрозділів апарату пропозицій по оптимізації цих підрозділів», - зауважив Гройсман.