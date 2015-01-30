Гройсман розпорядився скоротити чисельність апарату ВР на 12%
09:46, 30 січня 2015Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження про скорочення чисельності апарату ВР на 12%.
REUTERS
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Гройсман, він «обіцяв продовжити кроки щодо прозорості і підвищення ефективності роботи парламенту».
За словами Гройсмана, він «підписав розпорядження, яким скоротив чисельність апарату Верховної Ради на 12%, що становить 80 чоловік».
Читайте такожГройсман зобов'язав депутатів показати декларації про доходи та списки помічників«Це також не останнє рішення в цьому напрямку. Реформа апарату буде продовжена. Я чекаю від керівників структурних підрозділів апарату пропозицій по оптимізації цих підрозділів», - зауважив Гройсман.
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