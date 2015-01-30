«Народний фронт» вимагає дати правову оцінку діяльності зрадників України

Партія і парламентська фракція «Народного фронту» звертаються до Генеральної прокуратури України і Служби безпеки України із вимогою негайно дати правову оцінку діяльності зрадників країни, які ховаючись за депутатськими мандатами в так званому «Опозиційному блоці» системно ведуть антиукраїнську, антидержавницьку агітацію та ганьблять власну країну, своїми діями підтримуючи проти неї агресію РФ.

Останній приклад такої зрадницької антиукраїнськоі діяльності, яка має всі ознаки державної зради, є виступ члена «Опозиційного блоку» Юлії Льовочкіної, сестри глави адміністрації Януковича Серія Льовочкіна.

Так, виступаючи, в ПАРЄ як народний депутат України, вона фактично підтримала дії агресора, який окупував частину території нашої країни, знущається та вбиває ні в чому не повинне населення.

Оточення Януковича, яке разом зі своїм господарем свого часу намагалось перетворити Україну на сателіта РФ, що сприяло розв'язанню військової агресії, сьогодні, користуючись депутатською недоторканістю, намагається дестабілізувати нашу країну зсередини, викунуючи злочинні замовлення з Кремля.

Промова Льовочкіної в ПАРЄ, кожне слово якої є цинічною брехнею, ображає кожного українця. Тому що, в той час, коли риторика народного депутата призводить до ворожнечі, під кулями російської воєнщини гинуть патріоти, які захищають власну землю.

Розповіді народного депутата про те що Україна винна у розв'язанні війни та повторення тез і штампів російської пропаганди на кшталт «кривавого пастора» є сумною ознакою істеричних розладів пропагандистки Путіна.

«Народний фронт» вважає, що п’ятій колоні Кремля – так званому «Опозиційному блоку» – місце в «парламентах» терористичних організацій ЛНР і ДНР, а не в українській Верховній Раді, яка представляє народ України і повинна працювати заради зміцнення обороноздатності нашої держави, відновлення територіальної цілісності країни та повернення країни до мирного та вільного життя.