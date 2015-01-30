Порошенко дозволив відновлювати на службі люстрованих офіцерів

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє відновлювати на службі офіцерів, що потрапили під люстрацію.

Про це повідомляє прес-служба глави держави. Глава держави підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про очищення влади" щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави". Читайте такожЛюстрований генерал Воробйов може повернутися у ЗСУ на високу посаду в Генштабі

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