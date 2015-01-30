Порошенко дозволив відновлювати на службі люстрованих офіцерів
23:18, 30 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав закон, який дозволяє відновлювати на службі офіцерів, що потрапили під люстрацію.
Президент підписав Закон, який дозволяє відновлювати на службі люстрованих офіцерів / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Глава держави підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про очищення влади" щодо додаткових заходів із забезпечення обороноздатності держави".
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