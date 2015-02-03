Єдина дорога із Дебальцевого перебуває під постійним обстрілом - Amnesty International

Про це заявила Amnesty International, повідомляє ТСН.

”Ситуація в Дебальцевому катастрофічна”, - сказала Джоан Марінер, старший радник Amnesty International з кризового реагування, яка щойно повернулась з міста і зараз знаходиться в Слов`янську.

Дебальцеве є стратегічним залізничним вузлом і форпостом українських сил. Воно було під постійним обстрілом з боку проросійських сепаратистів, які намагаються взяти під контроль місто в останні дні.

Результати польових досліджень Amnesty International вказують на те, що деякі з цих атак були невибірковими. Населення у 25 тисяч людей скоротилося до семи тисяч. Українські сили стверджують, що евакуювали понад дві тисячі людей з 28 січня. Єдина дорога з міста в даний час знаходиться під постійним обстрілом, що робить втечу решти мирних жителів ще більш небезпечною.

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”Українська влада має вжити всіх можливих заходів для захисту цивільного населення з усіх постраждалих міст і селищ, у тому числі шляхом надання допомоги в евакуації тих, хто має намір тікати, та транспортування їх у безпечніші райони. Проросійські сепаратисти повинні дозволити цивільним особам покинути території і повинні припинити всі невибіркові обстріли”, - сказала Джоан Марінер.

За оцінками ООН під час конфлікту в східній Україні, з моменту його початку у квітні 2014 року, загинуло понад 5100 мирних жителів та більше ніж 900 тисяч були вимушені виїхати з території. З моменту підписання хиткої домовленості про припинення вогню 5 місяців тому, останні бойові дії на Сході відображають найінтенсивніше посилення насильства.