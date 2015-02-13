ЄС не скасує нові санкції проти РФ, які наберуть чинності 16 лютого - Меркель

Як повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство DPA, про це заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після саміту ЄС у Брюсселі у четвер, 12 лютого.

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В ухваленому пакеті заходів йдеться про заборону на в'їзд та замороження рахунків певних фізичних та юридичних осіб з числа терористів і росіян, які їх підтримують. Прізвища цих 19 осіб і дев'яти організацій поки що не оприлюднно.

Меркель пояснила, що саме ці санкції ухвалили як реакцію на обстріл Маріуполя бойовиками, що призвело до численних жертв серед мирного населення. Крім того, на саміті Єврокомісію закликали підготувати нові можливі санкції проти Росії, якщо в цьому буде потреба, наголосила вона, додавши, що у ЄС мають бути відкритими всі можливості для реакції.

Президент Франції Франсуа Олланд, своєю чергою, не виключив навіть можливого послаблення санкцій проти Росії, якщо досягнуті у Мінську домовленості будуть дотримані, повідомляє Reuters.

Водночас президент Європейської Ради Дональд Туск, говорячи про перспективу можливих наступних санкцій, зазначив, що ЄС готовий до дій, навіть до нових санкцій, якщо потрібно. "Ми дуже обережні, маючи прикрий досвід з першими Мінськими домовленостями. Тож наша довіра до доброї волі президента Путіна обмежена", - сказав Туск.