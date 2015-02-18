Суд 25 лютого розгляне скаргу захисту на продовження арешту Савченко

Про це УНІАН повідомив її адвокат Марк Фейгін.

«Апеляційний розгляд нашої скарги на продовження арешту Савченко до травня буде розглянуто 25 лютого в Мосміськсуді», - сказав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську за підсумками переговорів лідерів «нормандської четвірки» було затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Як наголосив президент України Петро Порошенко, коментуючи підписані домовленості, вони, зокрема, передбачають звільнення всіх заручників упродовж 19 днів.

Читайте такожСавченко оглянули німецькі лікарі13 лютого прес-секретар президента РФ Дмитро Песков заявив, що питання про Савченко як таке на переговорах у Мінську в «нормандському форматі» не обговорювалося.

Раніше, 10 лютого, Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 13 травня.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де обвинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Також у Росії льотчицю обвинуватили в незаконному перетині кордону.

26 жовтня 2014 року на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.