Турчинов: РНБО схвалила зміни до закону про воєнний стан



Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.

"Одним з перших пунктів є схвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану", - розповів Турчинов, говорячи про сьогоднішні рішення РНБО.

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За його словами, "справа в тому, що закон про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому і на превеликий жаль, законодавці, які приймали його, навряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед Україною, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій навіть за найгіршим сценарієм".

Турчинов зазначив, що були відпрацьовані детальні зміни щодо цього закону з тим, щоб він ефективно працював.