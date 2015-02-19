Турчинов: РНБО схвалила зміни до закону про воєнний стан
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов зазначає, що законодавство про правовий режим воєнного стану має бути змінене.
Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов повідомив на брифінгу за підсумками засідання РНБО.
"Одним з перших пунктів є схвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану", - розповів Турчинов, говорячи про сьогоднішні рішення РНБО.
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За його словами, "справа в тому, що закон про режим воєнного стану був прийнятий ще багато років тому і на превеликий жаль, законодавці, які приймали його, навряд чи вважали, що він дійсно буде колись застосований. Враховуючи реальну небезпеку, яка сьогодні стоїть перед Україною, ми повинні бути готовими до будь-якого розвитку подій навіть за найгіршим сценарієм".
Турчинов зазначив, що були відпрацьовані детальні зміни щодо цього закону з тим, щоб він ефективно працював.