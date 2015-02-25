Кучма: Путін поставив Україні ультиматум

Про це заявив другий президент України і представник тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма в інтерв'ю газеті "Голос України", повідомляють Подробности.

"Нам фактично пред'явлено ультиматум. Або ми приймемо його умови і припинимо будь-який опір, або перестанемо існувати як незалежна держава. Він дав зрозуміти, що не зупиниться ні перед якими втратами і витратами в досягненні своєї мети", - говорить Леонід Кучма.

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При цьому, Кучма впевнений, що такий ультиматум висунули не тільки Україні, але і всьому західному світу.