Кучма: Путін поставив Україні ультиматум
22:41, 25 лютого 2015Політика
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Путін поводиться так, ніби ніяких домовленостей в Мінську не було.
Путін висунув ультиматум: або ми припинимо опір, або перестанемо існувати - Кучма / УНІАН
Про це заявив другий президент України і представник тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кучма в інтерв'ю газеті "Голос України", повідомляють Подробности.
"Нам фактично пред'явлено ультиматум. Або ми приймемо його умови і припинимо будь-який опір, або перестанемо існувати як незалежна держава. Він дав зрозуміти, що не зупиниться ні перед якими втратами і витратами в досягненні своєї мети", - говорить Леонід Кучма.
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При цьому, Кучма впевнений, що такий ультиматум висунули не тільки Україні, але і всьому західному світу.
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