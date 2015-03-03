Гончаренко спростовує чутки про причетність Медведчука до його звільнення
09:16, 03 березня 2015Політика
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Народний депутат Олексій Гончаренко спростовує причетність Віктора Медведчука до його звільнення з райвідділу поліції у Москві.
Гончаренко спростовує зв'язок з Медведчуком / facebook.com
Про таке він заявив в ефірі 5 каналу.
«Я навіть не знайомий з цією людиною (з В. Медведчуком – ред.) і не розмовляв з ним ніколи. Я знаю звільненню сприяв Петро Порошенко – це я знаю точно, я спілкувався з ним після звільнення з посольства. Я знаю, що допомогла Рада Європи. Я впевнений, що дуже допомогли медіа і українські, і міжнародні», – заявив Гончаренко.
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