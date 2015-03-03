Гройсман доручив профільному комітету Ради розглянути питання арешту суддів вже сьогодні

15:17, 03 березня 2015
Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Гройсман дав доручення Комітету ВР з питань правосуддя розглянути сьогодні питання надання згоди на арешт суддів.

/ УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив під час засідання парламенту.

“Хотів би дати доручення Комітету з питань правосуддя терміново розглянути питання щодо арешту суддів. На 15-ту годину провести засідання комітету, внести пропозиції до парламенту щодо голосування цього питання”, - сказав Гройсман.

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Як повідомляв УНІАН, Верховний Суд України підтримав подання Генеральної прокуратури України про надання згоди ВР на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту для суддів Печерського райсуду Києва Оксани Царевич, Сергія Вовка та Віктора Кицюка. Подання було направлене до парламенту 27 лютого.

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