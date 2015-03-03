Верховний суд дозволив арешт Царевич, Вовка і Кицюка - депутат
01:05, 03 березня 2015Політика
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Голова Верховного суду Ярослав Романюк дав згоду на арешт трьох суддів, які вели гучні справи за часів режиму Віктора Януковича.
Верховний суд дозволив арешт Царевич, Вовка і Кицюка / УНІАН
Про це повідомив народний депутат від фракції БПП Сергій Лещенко в Facebook.
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"Сергій Вовк, Віктор Кицюк, Оксана Царевич. Запам'ятайте прізвища цих трьох суддів. У понеділок ввечері у Верховну Раду надійшла згода на їх арешт, підписана головою Верховного суду. Голосування буде в найближчі дні. Якщо вони зникнуть - це буде провал всіх спецслужб України ", - написав нардеп.
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