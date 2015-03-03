Верховний суд дозволив арешт Царевич, Вовка і Кицюка - депутат

01:05, 03 березня 2015
Політика
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Голова Верховного суду Ярослав Романюк дав згоду на арешт трьох суддів, які вели гучні справи за часів режиму Віктора Януковича.

УНИАН

Про це повідомив народний депутат від фракції БПП Сергій Лещенко в Facebook.

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"Сергій Вовк, Віктор Кицюк, Оксана Царевич. Запам'ятайте прізвища цих трьох суддів. У понеділок ввечері у Верховну Раду надійшла згода на їх арешт, підписана головою Верховного суду. Голосування буде в найближчі дні. Якщо вони зникнуть - це буде провал всіх спецслужб України ", - написав нардеп.

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