Велика Британія зацікавлена у посиленні обороноздатності української армії - Хеммонд

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хеммонд сказав під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Британський міністр відзначив, що "з нетерпінням бажає обговорити з українською владою програми реформ за багатьма напрямками розвитку, в тому числі реформи в енергетичному секторі, в економіці, у проведенні антикорупційної кампанії, і як це буде реалізовано впродовж найближчих тижнів та місяців".

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Хеммонд зазначив, що Велика Британія зацікавлена надавати Україні підтримку в гуманітарній сфері, а також Збройним силам України.

"Ми дуже пишаємося тим, що можемо зробити практичний внесок у підвищення обороноздатності Збройних сил України за допомогою направлення військових експертів в Україну", - зазначив Хеммонд.

За його словами, ці експерти проводитимуть тренінги та навчання для українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого британський прем’єр-міністр Дейвід Камерон повідомив, що Велика Британія розпочне спільну піхотну програму з Україною, а британські силовики надаватимуть консультації українським.

25 лютого міністр оборони Великої Британії Майкл Фаллон заявив, що реалізація програм допомоги розпочнеться з середини березня.