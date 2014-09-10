Глава МЗС Британії заявив, що кров пасажирів рейсу MH17 - на руках у керівництва Росії

Кров пасажирів рейсу MH17 - на руках російського керівництва.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хеммонд, виступаючи у середу в парламенті, пише Українська правда із посиланням на ірландська Independent.

"Протягом більш ніж двох десятиліть після розпаду Радянського Союзу, Захід відкрив двері для Росії і намагався залучити її до міжнародної системи законів і правил, пропонував співпрацю в торгівлі, інвестиції і власну відкритість", - відзначив він під час дебатів.

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"Проте незаконною анексію Криму і агресивною дестабілізацією України, російське керівництво зачинило ці двері. Воно вибрало роль ізгоя, а не партнера, і тим самим підриває довгострокову архітектуру безпеки", - підкреслив Хеммонд.

"17 липня безвідповідальність поведінки Росії досягла свого апофеозу, коли літак рейсу MH17 був збитий російською ракетою земля-повітря, що призвело до втрати 298 життів невинних людей", - сказав міністр.

"Їх кров на руках російського керівництва", - наголосив він.