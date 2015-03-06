Савченко попросила лікарів розробити раціон для виходу з голодування - адвокат

Про це повідомив адвокат Савченко Марк Фейгін у Твіттері.

Як написано у заяві, фотокопію якої виклав Фейгін, Савченко дізналася від українських лікарів, що запропований їй керівництвом УФСВП курячий бульйон після довгого голодування є небезпечним для життя.

У зв'язку з цим вона звернулася до лікарів з проханням розробити для неї збалансований раціон.

Читайте такожУкраїнські лікарі здивовані рішенням російських колег годувати Савченко бульйоном"Я прошу лікарів мсч 77 УФСВП РФ розробити збалансоване харчування, яке я змогла би вживати без ризику для життя", - йдеться в заяві.

Савченко з 15 грудня голодує на знак протесту проти незаконного ув`язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров`я погіршився.

Учора, 5 березня, у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодовки, але погодилася пити курячий бульйон для підтримання здоров`я.